Testcapaciteit regio Haaglanden verhoogd met 800 extra tests per dag

De testcapaciteit blijft een knelpunt voor de GGD. Er ontstaan lange wachtrijen van mensen die willen achterhalen of zij het virus onder de leden hebben. De veiligheidsregio hoopt de druk in de teststraten door deze extra capaciteit te verlichten. Verder blijft de situatie in het gebied zorgwekkend.

2500 coronagevallen

In één week tijd zijn er meer dan 2500 coronagevallen in de regio bijgekomen. Het aantal positief geteste inwoners blijft toenemen. Door deze stijging komen de ziekenhuizen in een benarde situatie terecht. De reguliere zorg wordt uitgesteld om coronapatiënten op te vangen. Plaatsvervangend voorzitter van VRH, burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft, deed deze week daarom een oproep: ,,De situatie in de regio is echt ernstig. Daarom vragen we u nogmaals dringend aan de maatregelen te houden en te helpen deze crisis onder controle te krijgen.”