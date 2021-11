Theo (60) dankt leven aan simpele test: ‘Mannen, schaam je niet en laat je controleren’

Het is december 2020. KvK-adviseur Theo Vrolijk (60) uit ‘s-Gravenzande heeft al een tijdje last van oorsuizen en wil daar wel eens het fijne van weten. Zijn huisarts onderzoekt hem, maar ziet geen grote problemen. ,,Als het erger wordt, kan ik je naar een KNO-arts doorverwijzen”, is zijn advies.



,,Ik vond dat prima”, zegt Vrolijk nu, bijna een jaar later. ,,Maar toen ik bij de deur was, schoot me iets anders te binnen. Ik vroeg of mijn PSA-waarde kon worden gemeten. De huisarts vond het niet echt noodzakelijk, maar op mijn verzoek werd er toch bloed afgenomen. Ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan, maar ik zit middenin de leeftijdsgroep waar ze het steeds over hebben. Het leek me geen kwaad kunnen.”