Thuishulp veroordeeld dankzij ‘lok-oma’

Column Het wordt tijd dat ook Den Haag de handdoek in de ring gooit

6:01 Leeuwarden heeft zich als eerste stad teruggetrokken in de strijd om het Eurovisie Songfestival. Het dak van de beoogde zaal is te laag. De Friezen mogen met opgeheven hoofd weglopen; zij hébben in ieder geval een dak. Kunnen wij niet zeggen.