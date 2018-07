Thuiswerken blijkt helemaal niet zo goed voor het verkeer

Den Haag Centraal drukker dan ooit

16:30 Steeds meer mensen weten het centrum van de hofstad te vinden met de trein. Op een gemiddelde werkdag in 2017 kwamen ruim 5.000 mensen meer aan op Den Haag Centraal dan op een gemiddelde werkdag in 2016. Hiermee staat de stad in de top 5 van de drukste stations van Nederland.