Tien minuten alleen met 'het mooiste schilderij ter wereld’: ‘Het is vervreemdend’

Column ‘Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn’

28 september Columnist Mario van der Ende schrijft over de Haagse Jo de Min, jarenlang een gerespecteerd lid van de tuchtcommissie van de KNVB. ,,De Min stond zich nog op te winden over de domme fout op het formulier en voegde de grensrechter in onvervalst Haags nog even wat toe.”