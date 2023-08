Tientallen overlastmeldingen OWee baren Delft en organisatie geen kopzorgen

OWee gaat van start: geen vuurwerk­show, susteam op straat en bier met ‘slechts’ 4 procent alcohol

Tijdens de OWee (ontvangstweek) storten duizenden nieuwe studenten van de TU Delft en hogescholen zich in activiteiten in en rondom de stad. Maar wat merkt de Delftenaar ervan? Zeven vragen en antwoorden over het jaarlijkse feestje voor de nieuwejaars.