Tijdens het shoppen het vervoer van de toekomst bekijken: TU Delft in Mall of the Netherlands

Het is weer druk in de Mall: ‘Misschien wel té druk voor deze coronatijd’

28 maart Het is weer druk in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. ,,Misschien wel té druk voor deze coronatijd’’, beaamt Isabella (17). Maar ach, wat geniet ze van haar dagje uit met vriend Tim (18). ,,We zijn er zo aan toe om weer eens iets leuks te doen. Gewoon een dag shoppen. Wat heerlijk is dat toch.’’