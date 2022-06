Tiny house hip? Jan Beurden bouwde ze al meer dan zestig jaar geleden, gewoon hier bij Schipluiden

,,Ons huis stond bekend als de lantaarnpaal van de Heulweg, omdat mijn vader meestal tot diep in de nacht aan het werk was.” Mieke van Beurden (71) ziet Jan van Beurden (1908-1988) nog altijd voor zich aan zijn tekentafel. Tekenend en rekenend. ,,Als ik moeite had met wiskundesommen rekende hij die even op het randje van het bord voor me uit. Hij was altijd druk, maar nam voor ons altijd alle tijd. Als we gingen wandelen of fietsen, wees hij mij aan wat hij had ontworpen.”