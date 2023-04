Titus geeft creatieve draai aan Meisje met de parel: ‘In mijn beleving rookt ze ook wel eens een joint’

twee minuten met Binnenkij­ken bij kunste­naars in Statenkwar­tier

Ruim dertig kunstenaars exposeren in het weekend van 14 en 15 april op 26 adressen in het Statenkwartier in Den Haag. Met de zogeheten Kunstroute kan iedereen een kijkje binnen nemen bij de galeries en ateliers. ,,De drempel om binnen te komen is heel laag’’, zegt deelnemer Sandra Simonis (69).