Toen de vader van Remco overleed, begon de strijd om zijn moestuin

Speelveld­je voor kinderen ligt helemaal vol met hondendrol­len: ‘Je moet bij elke stap uitkijken’

Vroeger speelden er kinderen op het grasveld bij de sociale huurflat in Naaldwijk, maar dat is nu onmogelijk. Je kunt geen stap zetten zonder in de hondenpoep te staan. Het gras in deze straat kleurt bruin door de uitwerpselen. Dit terwijl er nog geen veertig meter verderop een uitlaatveldje is.

12 augustus