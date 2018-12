‘Ik kom echt nét uit het vliegtuig vanuit Amerika. Samen met mijn klasgenoten, want ik zit nog op high school. We zijn hier met veertig seniors in de leeftijd van 17 tot 18 jaar. Ik heb me aangemeld voor deze trip, omdat ik internationaal wil reizen. Je kunt mee op deze reis als je geschikt bent bevonden. Ja, ik ben één van de uitverkorenen, haha. Dat is erg cool.



Nederland is zo anders dan mijn woonplaats Orange County, een uur ten zuiden van Los Angeles. Hier is zoveel groen land zonder huizen erop. Ook in Delft is alles nieuw voor me. Alle gebouwen zijn oud en er is veel geschiedenis te vinden achter die gevels. Dat hebben wij niet. Fietsen ook niet trouwens. Onze docenten grapten: ‘Je kunt niet mee als je niet kunt fietsen.’ Deze week gaan we dan ook een fietstour doen.



We verblijven in Den Haag en zijn vandaag op dagtrip in Delft. Van tevoren wist ik niet wat ik moest verwachten, maar toen ik hier aankwam, dacht ik echt: dit is het! Ik dacht iets te weten van Nederland, dingen die ik zag in films. Het land is anders, weet ik nu, op een goede manier. Natuurlijk heb ik wat klompen zien hangen, maar ik zie niemand erop lopen. En iedereen is zo aardig, aardiger dan ik had verwacht.



De komende tien dagen verblijven we in drie hotels: in Den Haag, Amsterdam en Brussel. Ja, ik weet dat Brussel in België ligt, haha. Ik ga die twee landen zeker vergelijken. Dit is onze eerste internationale trip met een klas die al vier jaar bij elkaar is en het smaakt naar meer. In Europa zou ik ook graag andere plekken willen ontdekken.



Misschien in de toekomst. Wanneer ik dierenarts ben. Het is mijn roeping, omdat ik van dieren houd. Het is leuk om met ze te werken. Op dit moment heb ik één hond, we hadden er twee, maar eentje is overleden, omdat hij oud was. Ik heb me al aangemeld voor de studie in Amerika, maar ook in Glasgow en Dublin. Het maakt me niet uit waar ik studeer, zolang ik maar dierenarts word.’’



