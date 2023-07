Gewonde in tram door noodstop bij Mall of the Nether­lands, doorgere­den automobi­list gezocht

Bij een noodstop van een tram bij de Mall of the Netherlands is zondag iemand gewond geraakt. De tram moest noodgedwongen remmen om een aanrijding met een auto te voorkomen. Daardoor raakte het slachtoffer gewond in de tram.