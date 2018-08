Toeristen kopen meer en meer Delfts blauw

Over dezelfde periode in 2017 noteerde de Royal Delft Group nog een verlies van 100.000 euro. Dat de 'schatkist' van directeur Henk Schouten nu wat beter is gevuld, komt met name door de verkoop van de afdelingen BK Cookware en Van Kempen & Begeer én doordat er beduidend meer Delfts blauw over de toonbank is gegaan, zo laat de CEO weten.



,,Het nettoresultaat over het eerste halfjaar 2018 wordt met een boekwinst van 5 miljoen euro gedomineerd door de effectuering van de verkoop van BK Cookware BV en BV Koninklijke Van Kempen & Begeer. Zoals eerder aangekondigd wordt de verkoopopbrengst geïnvesteerd in onroerend goed. Daarnaast is de omzet van De Porceleyne Fles in de toeristische sector flink gestegen en zien we ook een structurele stijging bij Royal Leerdam Crystal”, weet Schouten.



De winst zal, zo onthult Schouten, met name worden geïnvesteerd in onroerend goed. Zo heeft de Royal Delft Group onroerend goed overgenomen van Boron, het bedrijf van de familie J.A. Fentener van Vlissingen. Laatstgenoemde heeft met Boron ruim 70 procent van de aandelen van het Delftse concern in zijn bezit. Bovendien is hij al sinds 2005 lid van de Raad van Commissarissen van de Royal Delft Group.