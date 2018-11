Ton L. bekent moord op moeder Mona Baartmans (79)

De Klomp ‘met eer’ in Café Top 100

14:14 Het Bierhuis De Klomp heeft dit jaar een plek in de Café Top 100 van Misset Horeca bemachtigd. ,,Dit is voor ons een grote eer. Het feit alleen al dat we in de landelijke Café Top 100 staan en dan ook nog op plek 55. Mét mooie woorden in het juryrapport”, reageert Heleen Huis enthousiast.