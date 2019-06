Ton L. die zijn moeder Mona Baartmans doodde opnieuw niet bij rechtszaak

Live twitterDe rechtszaak over de moord op de Delftse Mona Baartmans gaat vandaag verder in de rechtbank in Den Haag. Haar zoon Ton L. bekende eerder al dat hij zijn moeder doodde. In maart vond de laatste proforma zitting plaats. L. was toen niet aanwezig. Ook vandaag is hij niet van de partij. Verslaggever Carel van der Velden zit bij de zaak.