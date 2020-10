Topcrimineel Karel Pronk nam het geheim van de dode klusjesman mee in zijn graf

In het Vlaardingse pand was destijds vermoedelijk een drugslab gevestigd. Emiele Z. kwam in beeld als mogelijke dader toen zijn DNA werd aangetroffen op een elektriciteitskabel bij het lijk van de Vlaardinger. De klusjesman, die in zijn omgeving bekend stond als Mus Beton, werd op 22 juli 2017 levenloos aangetroffen op een parkeerplaats aan de Van der Kooijweg in Rijswijk.