Topmodel Romee showt hoogzwanger haar droomvilla op Youtube: ‘Maar we hebben geen groene vingers’

Politie op zoek naar man, vrouw en meisje die door voorbijgan­ger in Nootdorp zijn bedreigd

De politie is dringend op zoek naar een man en vrouw die op dinsdagmiddag 18 oktober samen met een meisje, vermoedelijk hun dochtertje, in de omgeving van de Molenweg/Dorpsstraat in Nootdorp rondliepen en hier agressief zouden zijn benaderd door een voorbijganger.

25 oktober