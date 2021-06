Topwetenschapper Braham was een zachtmoedig en integer mens: ‘Dat zag je als je in zijn ogen keek’

VAN WIEG TOT GRAF Door zorg voor 14 broertjes en zusjes had Toos geen eigen jeugd, wat ze wel had was pit en ambitie

2 juni Door de zorg voor veertien broertjes en zusjes had ze geen eigen jeugd. Wat ze wel had was pit en ambitie. Het tientje in de week dat ze spaarde, bleek een geweldig startkapitaal. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Toos Vis-van der Horst (27 november 1932 – 15 mei 2021)