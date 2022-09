Touroperators willen nu al kaartjes voor tentoonstelling in Prinsenhof in ‘Vermeerjaar’ 2023

Met video Nieuw onderzoek toont aan: Vermeer schilderde Melkmeisje over

Nieuw onderzoek naar het Melkmeisje van Johannes Vermeer (1632-1675) laat zien welke aanpassingen de schilder ooit heeft aangebracht. Zo is een rek met kannen ontdekt achter het melkmeisje en had de schilder op de voorgrond eerst een vuurmand gemaakt, wat hij later beiden heeft overgeschilderd.

8 september