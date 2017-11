Traumatologie voor ouderen in ziekenhuis

Jaarlijks komen er ruim 250 oudere patiënten met een heupfractuur naar de spoedeisende hulp van het Reinier de Graaf ziekenhuis. ,,Naast deze fractuur hebben zij al meerdere aandoeningen. Het gaat dan om zowel lichamelijke als geestelijke aandoeningen zoals hart en vaatziekte, suikerziekte en dementie. Nu komen deze patiënten na opname op een reguliere verpleegafdeling terecht’’, legt woordvoerster Eline Klooster van het Delftse ziekenhuis uit.



Vaak zijn deze patiënten echter in de war, gebruiken veel medicijnen en zijn al zorgafhankelijk, weet geriater Hester Boomkens van het Reinier de Graaf. ,,En juiste deze kwetsbare ouderen hebben extra zorg nodig. Vanaf begin 2018 komen zij op een voor hen gereserveerde afdeling terecht. Daar wordt de zorg rondom de patiënt georganiseerd in een multidisciplinair team.’’ In dat team bespreken onder anderen de geriater, traumachirurg, orthopeed en gespecialiseerde verpleegkundigen met elkaar welke behandeling voor de patiënt het beste is. ,,Daarbij kijken we naar het belang voor de patiënt.’’



Volgens Boomkens wordt er dan vooral gekeken of het verstandig is om meteen te opereren, zoals bij reguliere patiënten gebeurt, of wachten tot de patiënt lichamelijk in optimalere conditie is. ,,Ook na de operatie kijkt het team samen naar het herstel van de patiënt. Daarbij wordt afgewogen hoe zelfredzaam de patiënt is en hoe de thuissituatie in elkaar zit. Zo kan hij of zij thuis revalideren met ondersteuning van thuiszorg en een fysiotherapeut, maar ook in een verpleeghuis. Voor patiënten die in een verpleeghuis wonen, wordt overlegd met de verpleeghuisarts.’’