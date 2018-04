Treinverkeer Delft stil door brandalarm

Recreatie­plas nog vrij van alg: 'De beste zwemperio­de is in aantocht'

16:04 Blauwalg in de Dobbeplas en groenalg in de Delftse Hout. In de recreatieplassen van Delft en Nootdorp is het bij warm weer al snel mis. En dus verkiezen de meeste recreanten het terras.