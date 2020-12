Trotse Klimmende Règâhs halen 70.000 euro op

De Klimmende Règâhs noemen het, omdat veel activiteiten niet door konden gaan, ‘een bedrag om extra trots op te zijn’. Met het opgehaalde geld worden tal van onderzoeken naar kanker gefinancierd. De fietsers en wandelaars zetten zich echter ook in voor andere goede doelen. Voordat de coronacrisis losbrak, hield het team bijvoorbeeld nog een pubquiz in de Drie Heeren in Pijnacker, een sponsorbijeenkomst bij De Resolutie in Rijswijk, de befaamde spinningmarathon in sportcentrum De Viergang in Pijnacker en het benefietdiner in het Witte Paard in Nootdorp.