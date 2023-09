Trouwringen, oorbellen en kettingen: Juwelier Bloom is nieuw in Delft

Na bommen hopen winkeliers op betere aanpak van reljeugd: ‘Het is sinds explosie opeens verrassend stil’

Na een explosie en de vondst van een intacte bom eerder deze week is waar winkeliers bang voor waren werkelijkheid geworden. Ondernemers rondom winkelcentrum De Hoven trokken maanden geleden al bij de burgemeester aan de bel om treiterjeugd en straatdealers in de buurt harder aan te pakken. ,,We weten niet meer hoe we duidelijk moeten maken dat het onveilig is.”