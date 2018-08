TU Delft zet wereldrecord Vegan Döner Kebab eten

Ruim 60 rood-wit gestreepte marktkramen met zwarte klapstoeltjes staan in een lange rij opgesteld van links naar rechts over het campus-terrein van de TU Delft. Ze dienen als decor voor de wereldrecordpoging, van 11.30 tot 17.00 uur, die de TU Delft vandaag wil vestigen: meeste broodjes Döner Kebab eten. Uiteindelijk wordt het record aangeboden aan het Guiness Book of Records.