TU steekt miljoenen in megaklimaatplan: ‘Campus wordt levend laboratorium’

De TU Delft pompt de komende tien jaar miljoenen in onderzoek naar klimaatactie en in het klimaatneutraal maken van de universiteitscampus. De ambitie is er om van de campus een levend laboratorium te maken, waarin studenten en medewerkers niet alleen leren over de klimaatcrisis maar hun oplossingen daarvoor ook gelijk in de praktijk brengen. ,,Alles in de omgeving wordt onderdeel van het leerproces.”