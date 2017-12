TU-terrein moet straks ‘living campus’ worden

De universiteit groeit als internationale kennisinstelling enorm hard: naar 25.000 studenten in 2025, tegen nu nog 15.000. Om een topinstituut te blijven wordt grootschalig geïnvesteerd in de campus. Er zijn nieuwe onderwijs- en onderzoeksgebouwen gepland, naast voorzieningen, woningen, groen en een attractieve openbare ruimte.



Daarnaast staan er verschillende herontwikkelingsprojecten op stapel voor de (deels verouderde) vastgoedportefeuille. En ook de circa 3000 ‘versnipperde’ parkeerplaatsen in dit gebied worden vervangen door gecentraliseerde parkeergebouwen. Al deze ontwikkelingen zullen het karakter van de campus ingrijpend veranderen.



Om samenhang te brengen in al deze plannen is de TU in zee gegaan met Posad Spatial Stategies, dat onder meer een ontwikkelingsvisie maakte voor het Haagse industrieterrein Binckhorst.



De gebiedsvisie die dit bedrijf gaat maken is bedoeld voor het hart van de campus: TU Midden. Hier bevinden zich onder meer de aula, de centrale bibliotheek, vier faculteitsgebouwen, studentenwoningen en sportfaciliteiten. ,,We maken geen rigide masterplan, maar een visie die ruimte geeft aan alle functies”, legt projectleider Elbert Arens van Posad uit. De visie moet tevens recht doen aan het convenant dat de TU en de gemeente Delft vorig jaar sloten en waarin het intensiveren van het contact tussen de universitaire gemeenschap en andere Delftse inwoners een belangrijke doelstelling is. Een ‘living campus’ hebben de partijen voor ogen, waarbij het gebied ook in de weekenden en buiten het collegejaar een prettige plek wordt om te vertoeven.