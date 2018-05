Twaalfjarige Tim Gravesteyn bouwt gigantisch vogelnest in Pijnacker

Volkstuin­ders Delftse Hout wachten al tijden op pachtcon­tract

7:03 De rust is weldadig op Delftse Hout, het grootste complex van de Delftse tuindersvereniging Levenslust. Voorzitter Harm Windmeijer waant zich alleen op de wereld in zijn groene domein, waar hij aan het einde van de middag zijn bezoek ontvangt. ,,In de ochtenduren is het veel drukker. Dan zijn veel mensen met hun tuin bezig. De meesten gaan in de loop van de middag naar huis.’’