Twee auto’s in brand gestoken in Delft

Grootste kans van slagen voor rijbewijs buiten Randstad: ‘Tram zal je in Enschede niet gauw tegenkomen’

Afrijden in Zoetermeer of in Rijswijk? Een paar kilometer maakt al verschil. In drukte op de weg, wachttijd en slagingskans. De grootste kans op slagen heb je buiten de Randstad. In Limburg slaagt 59,1 procent van de kandidaten, terwijl in Rijswijk maar vier van de de tien leerlingen voor het praktijkexamen slaagt.