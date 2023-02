Twee gewonden bij botsing in Delft

Rekken onder Station Delft zitten overvol: ‘Vergeten en gedumpte fietsen worden maar niet weggehaald’

Even snel de fiets parkeren in de ondergrondse stalling bij station Delft om de trein op tijd te halen? Dat blijkt voor veel Delftenaren een uitdaging. Van de ruim 10.000 fietsparkeerplaatsen is een groot deel al maanden achter elkaar bezet door vergeten of achtergelaten tweewielers. ,,Wij mogen ze niet weghalen”, vertelt een woordvoerder van de NS.

7 februari