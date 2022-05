Twee gewonden bij ongeluk op Kruithuisweg

Rietveld Theater wil tribune met krakende bankjes en enge hoge traptreden vervangen door nieuwe

Het Rietveld Theater in Delft is een inzamelingsactie begonnen voor een nieuwe tribune. ‘Geen krakende houten bankjes meer, maar een lekker zittende tribune waarop je comfortabel naar de intieme voorstellingen kunt kijken’, schrijft het theater op het platform voordekunst.nl waar de crowdfundingsactie is begonnen.

27 mei