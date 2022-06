Twee gewonden bij steekpartij in partycentrum Knus: één verdachte aangehouden

De politie kreeg iets na 19.00 uur een melding omdat de ‘overval-knop’ in de horecazaak was ingedrukt en kwam daarom met veel eenheden ter plaatse. De knop bleek echter niet ingedrukt vanwege een overval, maar vanwege een ander, ernstig incident.

De gewonden zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De trauma-arts is met de gewonde verdachte meegereden naar het ziekenhuis. Wat de oorzaak is van de steekpartij is nog niet bekend. ,,We onderzoeken de toedracht, meer kan ik er nu niet over zeggen”, aldus een politiewoordvoerster.