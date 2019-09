Twee leerlingen (16) met wapen op ROC Mondriaan in Delft aangehouden

Column Kinderen worden met hun rug naar de samenle­ving gezet ten faveure van een geloof

6:15 Vorig jaar deed de organisatie Femmes for Freedom al aangifte tegen de As-Soennah moskee. In GeenStijl-termen: de Haagse haathut. In een serie videocursussen werd genitale verminking bij vrouwen aangemoedigd. Nog steeds, blijkt nu.