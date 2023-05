Twee personen gewond bij brand in Toko Ramee in Delft

Oer-Hollandse feestkroeg van drie jonge meiden direct afgeladen vol: ‘Hazes is bij ons de basis’

Het aantal cafés in Nederland neemt al jaren gestaag af. Met name de coronacrisis betekende voor veel zaken de genadeklap. Geheel tegen de trend in lieten drie jonge meiden in Naaldwijk een wijnbar ombouwen tot een oer-Hollandse feestkroeg. ,,We gaan hier lekker knallen.”