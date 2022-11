Twee STIP-raadsleden stappen op: ‘Het is tijd voor nieuwe enthousiastelingen’

STIP-fractievoorzitter Ida de Boer en raadslid Rick van den Brink maken per 1 december plaats voor twee nieuwe partijleden. Eerder dit jaar werd de studentenpartij bij de gemeenteraadsverkiezingen met zes zetels nog de grootste in Delft. De twee zaten beiden sinds 2019 in de Delftse gemeenteraad. De Boer heeft bij de vorming van het nieuwe stadsbestuur onderhandeld om de belangen van STIP voor de komende vier jaar in het bestuursakkoord voor Delft veilig te stellen.

Toch is het niet heel vreemd dat zij en Van den Brink nu al weer vertrekken. Het is bij de studentenpartij gebruikelijk dat raadsleden na een termijn van ongeveer drie jaar hun zetel opgeven zodat andere gekozen studenten in de Delftse politieke arena ervaring opdoen. ‘De tijd is voor mij aangebroken om het stokje door te geven aan nieuwe enthousiastelingen die zich met passie voor de stad zullen inzetten’, schrijft De Boer in haar ontslagbrief aan de burgemeester. Van den Brink geeft een soortgelijke reden voor zijn ontslag. ‘Met deze brief doe ik hier mijn laatste bijdrage aan door ruimte te maken voor nieuwe energie.’