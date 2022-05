Uitbreiding koninklijke grafkelder Delft valt weer duurder uit: ‘350.000 euro erbij’

Voetbal Totaal DSVP voor derde keer gestaakt en Rob de Lange weg bij DHC: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Ook dit weekend stond het weer bol van de bijzonderheden in het amateurvoetbal. In de tweede klasse werd het duel tussen SVC’08 en Westlandia gestaakt na een ernstige blessure. DUNO kan de degradatie naar de vierde klasse bijna niet meer ontgaan en fenomeen Michael de Niet was in de tweede divisie wéér op schot. Wat gebeurde er dit weekend nog meer op de velden van het amateurvoetbal? Met dit overzicht ben je helemaal bij.

22 mei