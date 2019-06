Uitleg voor omwonenden over werk aan het spoor tussen Rijswijk en Delft-Zuid

Mooi Weer Spelen toeterend en met sirenes door de stad

8:05 De organisatie van de Mooi Weer Spelen, in het weekend van 21 juni door de hele stad te bezichtigen, presenteert woensdag 12 juni het programma. In het Microtheater aan de Kerkstraat 19 is die dag iedereen welkom tussen 17.00 en 19.00 uur. De stress bij de organisatoren is overigens nog niet helemaal weg, laat festivalleider Frank Koenen doorschemeren.