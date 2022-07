Uitspraak Raad voor de Journalistiek over Delfts NTA-onderzoek

Aanleiding was de berichtgeving (in krant en online) over het onderzoek van NTA naar islamitische organisaties in Delft, op verzoek van de gemeente. Daarin stond onder meer dat medewerkers van NTA illegaal undercoveronderzoek zouden hebben verricht in twee Delftse moskeeën. Maar volgens de Raad (een onafhankelijk orgaan dat klachten over de journalistiek toetst) blijkt dit onvoldoende uit de door het AD genoemde bronnen. Verder had de redactie meer pogingen moeten ondernemen om bij NTA een inhoudelijke reactie te verkrijgen op specifieke aantijgingen aan het adres van NTA, zoals geuit door het moskeebestuur. De Raad heeft daarom geconcludeerd dat het AD ‘journalistiek onzorgvuldig’ heeft gehandeld. Het AD gaat hiertegen niet in beroep.



De gehele uitspraak van de Raad kunt u hier lezen.



Hoofdredactie