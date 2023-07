Uittip! Delft Chamber Music Festival komt eraan en dit kun je verwachten

column Breng die vlag van de Haagse Stadspar­tij nu maar weer terug

Wie heeft de vlag van de Haagse Stadspartij gejat? Hij hing begin deze maand nog in de gang naast de fractiekamer, maar nu dus niet meer. Lekker belangrijk zult u misschien zeggen, maar volgens fractievoorzitter Fatima Faïd is er meer aan de hand en voelen haar medewerkers zich langzamerhand onveilig in het stadhuis.