Universiteit doet onderzoek naar blauwalg in grote plas Delftse Hout

Ruim 30.000 nieuwe voortijdi­ge schoolver­la­ters: ‘Na corona hebben we geen volle klassen meer gezien’

Het aantal voortijdige schoolverlaters is in de afgelopen tien jaar niet zo hoog geweest op het mbo als nu. MboRijnland doet er alles aan om de studenten terug naar school te krijgen: bellen, WhatsAppen of zelfs persoonlijke ansichtkaarten sturen.