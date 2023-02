Vaarwel! Wildgroei in Delft stopt ermee: 'We zoeken iemand die het pand kan overnemen'

Twee minuten met Bram verwerkte 100 mosselen in de Haagse Hogeschool: ‘Veel boorwerk nodig’

Hij verwerkte honderd mosselen en tien paraplu’s in het gebouw van de Haagse Hogeschool. Kunstenaar Bram de Jonghe uit Den Haag deed dat na het winnen van de kunstopdracht 2022 Just a few seconds. ‘De reacties van het publiek zijn heel divers.’