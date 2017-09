Van wijs wiskundige tot patiënt

Dynamiek

Van der Kraan is autistisch en heeft daar tot zijn dertigste uitstekend mee kunnen functioneren. ,,Het vwo was nog het lastigst. De vakken waren niet het probleem, ik haalde negens en tienen, maar alles daar omheen was moeilijk. De weg naar het klaslokaal vinden bijvoorbeeld of de dynamiek in de klas begrijpen. Voor mij was dat allemaal heel lastig.''



Op de TU verging het hem beter en toen ging Van der Kraan in dienst. ,,Daar kwam ik een dokter tegen die mij, zonder dat ik daar om vroeg, een 'VRA' verstrekte zonder datum. Dat was een papier dat mij vrijstelde van zware lichamelijke inspanning. Ik begon toen namelijk al klachten te krijgen. Dat er destijds al een tumor in mijn hoofd groeide, wist nog niemand.''



Die tumor werd op zijn dertigste ontdekt en voor gedeeltelijk, tijdens een zware operatie, weggehaald. ,,Het bleek een goedaardige tumor, maar als die in je hoofd blijft groeien, ga je er evengoed dood aan.''



De tumor in zijn hersenen veranderde Van der Kraan van een briljante uitvinder met autisme in een patiënt die in geen enkel hokje past. Een hersentumor zorgt vaak voor cognitieve problemen. Zo kan het vinden van de uitgang in een supermarkt een grote uitdaging zijn.



Van der Kraan lost dat op door achter iemand met een volle kar aan te lopen. ,,Die gaan meestal richting kassa en ik weet dat ik daar moet zijn.'' Zo bedacht hij oplossingen voor grote en kleine problemen. Maar dit systeem begint nu te haperen. De tumor begint zich te roeren. Daarmee groeit de hulpvraag, maar niet in een richting die de zorg begrijpt. Hoewel de diagnose autisme en hersentumor een ruimhartig pgb-budget oplevert, blijkt de zorg die Van der Kraan nodig heeft niet in Nootdorp te koop te zijn.



's Middags is het redelijk goed geregeld. Via zorgbureau 'ZorgMies' komt er een student van de TU om te helpen met koken. Dat biedt behalve een goede maaltijd ook structuur. ,,Dat heb ik in de ochtend eigenlijk ook nodig'', zegt Van der Kraan.