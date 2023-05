Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Delft

Kapotte poller op Nieuwkoop­se­weg moet uiterlijk eind mei weer functione­ren

Het is de bedoeling dat de al even kapotte poller op de Nieuwkoopseweg in Nootdorp eind deze maand gerepareerd is. Dat schrijft het gemeentebestuur in antwoord op vragen van Trots Pijnacker-Nootdorp.