Brand in TU Delft-gebouw geblust: geen gewonden, geen gevaarlijke stoffen

Delftse taxicentrale Deltax is failliet

11:41 De Delftse taxicentrale Deltax is failliet. De door de rechtbank benoemde curator Mathieu Souren probeert de komende weken een overname-kandidaat te vinden. In de tussentijd vervolgt het bedrijf haar werkzaamheden. ,,Als er geen koper komt, is het over en uit voor dit oude Delftse bedrijf.’’