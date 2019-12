Veelschrijver komt met avonturentrilogie over Delft: ‘ Ik weet gewoon heel veel van Delft’

Nieuwe testbaan van drie kilometer voor hyperloop van Delfts Hardt

15:44 Zeeland of Groningen krijgt een testbaan voor een supersnelle vacuümtrein, de hyperloop. Ze zijn als laatste overgebleven in de race om het European Hyperloop Center, zo heeft hyperloopbedrijf Hardt uit Delft bekendgemaakt. Het centrum moet in ieder geval gaan bestaan uit een laboratorium en een testbaan van drie kilometer lang. In 2022 moet het in gebruik worden genomen.