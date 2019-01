Veertien broers en zussen vieren duizendste verjaardag

Leg de leeftijden van Piet, Geer, Cock, Annie, Ben, Toke, Trudy, Niek, Thea, Wil, Leo, Marga, Aad en José van Leeuwen achter elkaar en je belandt in het jaar 1019. Viking Knoet II de Grote (wie kent hem niet) heerste over Engeland. En van Nederland had nog geen mens gehoord. Marga (65) en José (60) lachen hartelijk om de kromme vergelijking. ,,Zo hadden we het nog nooit bekeken. Maar het is inderdaad wel een hele tijd, pfff.”



Binnenkort schuiven alle broers en zussen Van Leeuwen, variërend in leeftijd van 60 tot 80 jaar, aan bij De Bonte Haas in Den Hoorn. Nog nooit gebeurd, alleen zussen en broers onder elkaar, lachen de jongste zussen van het stel. ,,Onze broer Ben kwam een tijdje geleden met de mededeling dat we samen duizend werden”, zegt José. ,,Dat hebben we natuurlijk even nagerekend en het klopt inderdaad. Een leuk moment om met zijn allen bij stil te staan.”



Bij die gelegenheid worden ongetwijfeld ook vader Niek en moeder Do van Leeuwen-Kester met een traantje van trots en nostalgie herdacht. Het in 1911 geboren echtpaar heeft nog steeds een belangrijke plaats in de levens van hun kinderen. Zelfs al zijn vader (1996) en moeder (1980) al lang geleden overleden. ,,Het was vooral voor onze moeder een hele klus om zo’n groot gezin op te voeden”, zegt Marga. ,,Maar dat ging altijd zonder schelden. En geslagen hebben onze ouders al helemaal nooit. Om ons heen hoorde je die dingen weleens, maar bij ons thuis was het anders.”