Veertig dieren van circusfamilie op nippertje gered uit vlammenzee: ‘Er gingen allemaal verhalen rond’

Vreugde­vuur Brasserska­de bij voorbaat gedoofd: ‘We zouden een onbetrouw­ba­re organisa­tie zijn’

In Scheveningen, Duindorp én in het Delftse Tanthof kan het na jaren eindelijk weer: het traditionele vreugdevuur wordt met de jaarwisseling aangestoken. Maar de ‘Brasbouwers’, initiatiefnemers van het vreugdevuur bij de Brasserskade, krijgen géén toestemming van Delft. ,,We zijn volgens de gemeente een onbetrouwbare organisatie”, vertelt een woordvoerder van Vreugdevuur Brasserskade.

7:02