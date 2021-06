Verbouwing belangrijk station tussen Rotterdam en Den Haag krijgt steeds meer vorm

inkopper Dit staat Honselers­dijk te wachten tijdens de feestweek

21 juni De feestweek in Honselersdijk, traditioneel de eerste in de rij van Westlandse feesten, is altijd al oranje gekleurd, maar vanwege het EK voetbal dit jaar nog een beetje extra. De feestweek, die 30 juni begint, staat daarom ook deels in het teken van het grote voetbalevenement. Bart van Meurs van het organisatiecomité vertelt in de rubriek Inkopper wat Honselersdijk te wachten staat.