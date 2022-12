Verbouwing Delflandplein minder succesvol dan gehoopt: ‘Fietsers zijn eigenwijs’

Wonen in rijksmonu­ment waarmee je tonnen kunt verdienen? Dat kan hier, voor ‘slechts’ 2,1 miljoen

Altijd al in een rijksmonument willen wonen waarmee je jaarlijks een huuropbrengst van gemiddeld 120.000 euro kunt verdienen? Dan is dit pand een uitkomst. Let wel: de vraagprijs is 2,1 miljoen euro. Potentiële kopers moeten dus ook over een goed gevulde portemonnee beschikken én gevoel hebben met Delfts blauw, want de nieuwe eigenaar krijgt er ook een souvenirwinkel bij.

7 december