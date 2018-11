Verdachte (17) schietincident Delft langer vast

Een arrestatieteam kon de jongen vorige maand aanhouden dankzij binnengekomen informatie. Ook een 21-jarige man uit dezelfde stad is verdachte in de zaak.

Agenten schoten begin oktober op een verdachte die op de vlucht was geslagen toen ze hem wilden aanhouden, omdat hij met een wapen voor de coffeeshop zou hebben gestaan. Later werd in Zoetermeer een 18-jarige man gewond voor een ziekenhuis gelegd die kort daarop overleed. Naar later bleek, was dit de man die was getroffen door de politiekogel.