Verdachte (21) betrokkenheid incident Breestraat blijft in cel

Het OM zou aanwijzingen hebben dat de twintiger mogelijk de bestuurder was van de vluchtauto die bij het incident is gebruikt.

Op maandagochtend 8 oktober stopte rond 05.00 uur ‘s ochtends een scooter met daarop twee mensen in de Breestraat. Een van hen stapte af en richtte vermoedelijk een vuurwapen op coffeeshop The Game, die al vaker is beschoten. Een agent besloot in te grijpen en schoot op de verdachten. Het duo vluchtte op een scooter .

Zo’n drie kwartier later werd de 18-jarige Wessel op de stoep van het LangeLand ziekenhuis in Zoetermeer achtergelaten. Hij werd gereanimeerd, maar overleed korte tijd later. De tiener is vermoedelijk de persoon op wie een klein uur eerder in Delft verschillende keren werd geschoten. Hij is de zoon van een politieagent.